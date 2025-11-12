Somma Vesuviana, Raffaele Alaia giudice di gara all’ Aestetica Barber Contest

Il barbiere sommese Raffaele Alaia, da barbiere esperto, ha presenziato come giudice all’ABC Contest tenutosi alla Mostra D’Oltremare.

L’Aestetica Barber Contest è una competizione di barberia che si svolge nell’ambito della fiera internazionale del settore beauty Aestetica alla Mostra D’Oltremare di Napoli.

Quest’anno l’evento si è svolto dall’8 al 10 novembre ed è dedicato all’arte della barberia e prevede competizioni, show e formazione con professionisti del settore. Tra i vari giudici troviamo l’hairstylist sommese Raffaele Alaia, titolare del salone “Luxury Saloon Parrucchieri” con sede a Somma Vesuviana.

Per Raffaele questa è stata l’occasione per svolgere uno show con il suo gruppo “New Era Group” e segnare un altro traguardo importante nella sua carriera, reduce dai Mondiali di Parigi 2024.

Sulla sua pagina facebook, con un post, ha voluto condividere la gioia e l’adrenalina che prova per questa nuova avventura: “Un onore essere presente all’ABC contest come giudice ad Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition. Un’esperienza che rappresenta un nuovo traguardo nel mio percorso, fatto di crescita, studio e passione per l’arte del taglio. Un ringraziamento speciale a @peppebarba_hairstylist e al @new_era.group per la fiducia e l’opportunità. Continuiamo a portare innovazione, stile e professionalità nel nostro settore”.

Durante l’evento il suo gruppo ha vinto due primi premi: il 1º posto ‘Graduato Graffiato’ e il 1º posto ‘Razor Fade’ e ha poi raccontato la fantastica esperienza che ha vissuto e che gli ha permesso di condividere le sue conoscenze e la sua passione per questo mondo: “‘La coscienza è il miglior giudice che un uomo onesto possa avere. Una frase che rappresenta ciò che siamo, ciò che facciamo e come lo facciamo. All’ABC Barber Contest – Aestetica Beauty abbiamo portato il nostro stile, la nostra visione e il nostro lavoro… e siamo tornati con due primi posti:

1° Posto – Graduato Graffiato

1° Posto – Razor Fade

Abbiamo vissuto due giorni intensi, ricchi di emozioni, confronto, crescita e condivisione. Siamo saliti sul palco, abbiamo presentato il nostro show, accolto tantissime persone al nostro stand, portato le nostre idee sempre in alto e condiviso anche il nostro percorso sulla Patch Cutanea. Essere presenti significa credere, formare, ispirare e spingersi oltre ogni volta. Il viaggio continua. Sempre con stile. Sempre con coscienza. Sempre con passione.”