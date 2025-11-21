Pompei: tenta di fuggire al controllo. Arrestato un 41enne dalla Polizia

Pompei – Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di Pompei per lesioni e resistenza e Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Unità d’Italia, hanno notato il 41enne a bordo di un’autovettura ferma in un’area di divieto di sosta; gli agenti, avvicinatisi per procedere al controllo del veicolo, hanno chiesto al conducente di fornire i documenti ma lo stesso è ripartito a tutta velocità nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché non è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato dagli operatori in via Lepanto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.