Attualità
Referendum, a Somma l’evento per il comitato del No

Somma Vesuviana – Difendere l’equilibrio costituzionale e l’autonomia della magistratura è l’obiettivo che ha portato alla costituzione, lo scorso 16 febbraio, del Comitato per il NO al referendum sulla giustizia a Somma Vesuviana, in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026.

Il Comitato aderisce alla rete vesuviana Comitati per il No.

Secondo i promotori, la riforma oggetto del referendum non rappresenta un miglioramento del sistema giustizia, ma un intervento che rischia di incidere in modo significativo sull’indipendenza della magistratura e sull’assetto dei poteri previsto dalla Costituzione.

Per questo motivo, venerdì 6 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Santa Caterina (Via A. Gramsci 5), si terrà l’evento pubblico:

“Referendum Giustizia – Le ragioni del No”

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con contributi tecnici e politici, per approfondire i contenuti della riforma e le sue possibili conseguenze.

Interverranno:
​•​Marianna Imbimbo, Sostituto Procuratore presso la Procura di Foggia
​•​Giuseppe Izzo, Giudice civile presso il Tribunale di Lagonegro
​•​Anna Bianco, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria
​•​Roberto Oratino, Avvocato e referente del Comitato Avvocati per il No – Tribunale di Nola
​•​Davide Trezza, Avvocato
​•​Nicola Ricci, Segretario Generale CGIL Napoli

Modera Grazia Vernillo, avvocato e componente del Comitato per il NO di Somma Vesuviana.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di mobilitazione e informazione che proseguirà nelle prossime settimane sul territorio vesuviano.

A seguire, alle ore 20.00, momento conviviale “AperiNO” presso MALT (Via Turati 58).

Il Comitato invita cittadine e cittadini a partecipare attivamente a un confronto che riguarda la qualità della democrazia e il futuro delle istituzioni.

