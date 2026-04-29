Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania

Riceviamo e pubblichiamo

Il 9 e 10 maggio casting live con Milly Carlucci e i protagonisti di “Ballando con le Stelle”

Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la Tappa Sud, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle ore 12.30 alle ore 19.30.

L’evento, giunto alla sua 11ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di danza e offre un’importante occasione di visibilità a ballerini di ogni età e livello, professionisti e non.

Durante le due giornate, il pubblico potrà assistere ai casting dal vivo e alle esibizioni dei partecipanti, che saranno valutati da una giuria d’eccezione composta da Milly Carlucci e da alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle: Nikita Perotti (vincitore di Ballando con le Stelle), Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Giada Lini e Matteo Addino.

Gli aspiranti ballerini prenderanno parte alla seconda fase dei casting, riservata a coloro che hanno superato la selezione video online. Al termine delle tappe live verranno selezionate 32 unità di ballo che accederanno alle puntate televisive del format; tra queste, 8 unità avranno inoltre la possibilità di partecipare al torneo “Ballando con Te”, all’interno della prossima stagione di Ballando con le Stelle in onda su Rai 1.

Le selezioni si articolano in due categorie:

Selezione OPEN, aperta a tutti, senza limiti di età o di livello, e a numerosi stili di danza

Selezione PRO, riservata a ballerini professionisti over 18

Ballando On The Road si conferma così non solo come un punto di riferimento nella scoperta di nuovi talenti, ma anche come un grande evento di intrattenimento capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati, trasformando il centro commerciale in un vero palcoscenico a cielo aperto.

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