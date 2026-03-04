mercoledì, Marzo 4, 2026
17.3 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:Meno di un minuto min
103

Parco dei Pini, via alla riqualificazione in 3 mosse

Redazione1
di Redazione1

CASORIA. Importante passo avanti per gli interventi di riqualificazione del complesso ERP Parco dei Pini.

Nella mattinata del 3 marzo, l’adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche ha approvato la progettazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici.

Il progetto prevede in particolare:
– il rifacimento di tutti i lastrici solari
– il rifacimento degli impianti citofonici
– la sostituzione di cinque impianti sollevatori (ascensori).

All’incontro presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casoria Andrea Capano e il consigliere comunale Rino Trojano, che hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

«Si tratta di interventi molto attesi dai residenti del Parco dei Pini» ha dichiarato il sindaco di Casoria Raffaele Bene. «L’approvazione della progettazione rappresenta un passaggio importante che consentirà di avviare finalmente lavori necessari per migliorare le condizioni degli edifici e la qualità della vita nel quartiere».

«Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi dell’iter» ha aggiunto il sindaco «affinché gli interventi possano essere realizzati nel più breve tempo possibile».

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Somma, scoperti due impianti meccatronici senza autorizzazioni: scattano sequestri e sanzioni

0
Sequestri e sanzioni a Somma Vesuviana nell’ambito di un’operazione...
Cronaca

L’ultimo viaggio di Domenico: il saluto sulle note di Guerriero. La folla vuole giustizia, presente Meloni

0
Un lungo applauso, lacrime e centinaia di persone strette...
Attualità

Referendum, a Somma l’evento per il comitato del No

0
Somma Vesuviana – Difendere l’equilibrio costituzionale e l’autonomia della...
Cronaca

Il tesoro dei Pellini finisce allo Stato: confiscati 204 milioni di euro

0
  ACERRA - I Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria...
L'angolo del prof

La camorra napoletana sotto i Borbone: i capi, gli affari e le relazioni con la polizia borbonica

0
Il salto di qualità la camorra lo fece, scrive...

Argomenti

Cronaca

Somma, scoperti due impianti meccatronici senza autorizzazioni: scattano sequestri e sanzioni

0
Sequestri e sanzioni a Somma Vesuviana nell’ambito di un’operazione...
Cronaca

L’ultimo viaggio di Domenico: il saluto sulle note di Guerriero. La folla vuole giustizia, presente Meloni

0
Un lungo applauso, lacrime e centinaia di persone strette...
Attualità

Referendum, a Somma l’evento per il comitato del No

0
Somma Vesuviana – Difendere l’equilibrio costituzionale e l’autonomia della...
Cronaca

Il tesoro dei Pellini finisce allo Stato: confiscati 204 milioni di euro

0
  ACERRA - I Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria...
L'angolo del prof

La camorra napoletana sotto i Borbone: i capi, gli affari e le relazioni con la polizia borbonica

0
Il salto di qualità la camorra lo fece, scrive...
Cronaca

Domani i funerali di Domenico, lutto cittadino a Nola. Quattro mesi ai periti per l’autopsia

0
Si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo di Nola...
Comunicati Stampa

Poggiomarino, lo Stato rafforza il presidio di legalità: la dr.ssa Picardi a supporto della Commissione D’Orso

0
Si consolida l’azione di risanamento e rilancio amministrativo del...
Cronaca

Tumulazioni irregolari, parte indagine su Marigliano

0
MARIGLIANO - Una puntuale attività d’indagine del nucleo di...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Il tesoro dei Pellini finisce allo Stato: confiscati 204 milioni di euro
Articolo successivo
Referendum, a Somma l’evento per il comitato del No
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996