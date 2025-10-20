Pomigliano D’Arco, “Comunicazione & Giornalismo”: il nuovo percorso didattico del Liceo Imbriani

Incontro con l’on. Francesco Emilio Borrelli al Liceo “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco: un dialogo vivo tra Istituzioni e giovani.

Una giornata all’insegna del dialogo e dell’impegno civico si è svolta presso il Liceo Classico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, dove gli studenti e le studentesse delle classi quinte hanno avuto l’onore di incontrare l’onorevole Francesco Emilio Borrelli. L’evento, moderato con competenza e passione dalla professoressa Felicia Terracciano, ha rappresentato un momento di alto valore formativo e umano, rientrando nel più ampio percorso didattico della curvatura Comunicazione & Giornalismo attiva presso l’istituto a partire da quest’anno.

Ad aprire l’incontro è stata la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Iervolino, attenta, sensibile e lungimirante nel promuovere momenti di dialogo e crescita civica, che ha espresso parole di grande stima nei confronti dell’on. F. E. Borrelli, elogiandone non solo il profilo istituzionale, ma anche la capacità di coinvolgere e affascinare le nuove generazioni. Il parlamentare ha infatti saputo incantare i presenti con un discorso ricco di spunti, toccando temi attuali e di forte rilevanza per i giovani: dalla partecipazione democratica al ruolo attivo nella società, dalla tutela dei diritti all’importanza dell’informazione libera e consapevole.

L’incontro si è trasformato in un vero e proprio dialogo intergenerazionale, in cui gli studenti hanno potuto porre domande, esprimere opinioni e riflessioni, mostrando un interesse vivo e autentico per il senso civico inteso come servizio e responsabilità.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta la centralità del Liceo “Vittorio Imbriani” nel promuovere esperienze didattiche che aprano la scuola al mondo e preparino gli studenti a essere cittadini consapevoli, capaci di comprendere la complessità del presente e pronti a costruire il futuro.

Un momento significativo, dunque, che resterà impresso nella memoria dei ragazzi e delle ragazze come esempio concreto di come la scuola possa e debba essere luogo di confronto, crescita e formazione civica.