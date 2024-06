Pomigliano d’Arco, al Gloria “Come in una Fiaba”, lo spettacolo della scuola Come Una Mamma

Pomigliano d’Arco. Riceviamo e pubblichiamo:

Tutte le poltrone occupate al Gloria, sabato 15 giugno per la messa in scena di” Come in una Fiaba”. Lo spettacolo realizzato dalla scuola Come Una Mamma di Pomigliano d’arco. Alcune sezioni del Nido e tutte quelle della scuola dell’infanzia sono state protagoniste di una magia senza eguali. Il tutto condotto dalla dirigente scolastica, Antonella Gesuele che con tutto il suo staff ha saputo regalare agli ospiti momenti di pura emozione. Oltre il team educativo sono intervenuti tutti gli esperti che hanno dato dimostrazione dei laboratori portati avanti durante l’anno nella scuola: LOGOMOTRICITÀ, Inglese, Fiaboterapia, Musica e Pasticceria.

Alcuni classici Disney hanno fatto da colonna portante accompagnando i piccoli in musiche e balli, oltre che in parti recitate. Una voce Narrante seduta sulle scale di accesso al palco che ha raccontato il filo conduttore di tutte le storie interpretate.

Un momento di profonda emozione grazie ad una scuola che si distingue sempre di

più nel panorama della provincia napoletana.