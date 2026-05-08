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Somma Vesuviana, le parrocchie promuovono un confronto pubblico in vista delle amministrative

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo.
Giovedì 14 maggio, alle ore 20.00, presso il chiostro del Convento francescano di Santa Maria del Pozzo, si terrà un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco della Città di Somma Vesuviana, promosso dalle parrocchie del territorio.
I Consigli pastorali parrocchiali, attraverso un percorso condiviso di riflessione sui temi che riguardano la vita cittadina, alla luce del Vangelo e dei documenti del Magistero della Chiesa, hanno elaborato alcune domande da rivolgere ai candidati sindaco, che hanno accolto l’invito a partecipare al confronto.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Nello Lauro.
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