Somma Vesuviana, le parrocchie promuovono un confronto pubblico in vista delle amministrative

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 14 maggio, alle ore 20.00, presso il chiostro del Convento francescano di Santa Maria del Pozzo, si terrà un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco della Città di Somma Vesuviana, promosso dalle parrocchie del territorio.

I Consigli pastorali parrocchiali, attraverso un percorso condiviso di riflessione sui temi che riguardano la vita cittadina, alla luce del Vangelo e dei documenti del Magistero della Chiesa, hanno elaborato alcune domande da rivolgere ai candidati sindaco, che hanno accolto l’invito a partecipare al confronto.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Nello Lauro.