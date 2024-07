Pomigliano, più controlli sulla movida, Sindaco Russo: “Prioritaria la sicurezza dei cittadini”

Pomigliano d’Arco. Riceviamo e pubblichiamo:

POMIGLIANO: NUOVI CONTROLLI PER LA SICUREZZA DELLA MOVIDA, IL SINDACO «PRIORITARIO GARANTIRE SICUREZZA CITTADINI»

POMIGLIANO D’ARCO 8 LUGLIO 2024 – “Negli ultimi tre fine settimana la nostra Polizia Locale ha effettuato controlli a 360 gradi per garantire sicurezza e legalità in tutti gli aspetti critici della movida ed i risultati sono più che confortanti.

Queste operazioni nei luoghi e nelle ore della movida cittadina rispondono alla richiesta di sicurezza dei nostri cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, commentando le operazioni di controllo sul territorio, per il terzo fine settimana consecutivo, da parte della Polizia Locale guidata dal tenente colonnello Emiliano Nacar, che hanno portato a sequestri e sanzioni per un totale di cinquemila euro.

In particolare gli agenti hanno anche multato due esercenti per occupazione abusiva di suolo pubblico per i quali scatta anche la sospensione delle attività commerciali trattandosi della seconda sanzione per entrambi. Inoltre, i serrati controlli di polizia stradale hanno portato al fermo amministrativo di alcuni motocicli ed al sequestro di vetture per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. “Le azioni di controllo – ha concluso Russo – proseguiranno anche nelle prossime settimane”.