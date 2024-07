Marigliano, approvato il progetto esecutivo per realizzare nuovi loculi cimiteriali

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Sono 335 i loculi per tumulazione e 160 quelli per resti mortali che saranno realizzati al cimitero di Marigliano: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa approva in giunta il progetto esecutivo attraverso il quale si procederà alla costruzione delle nuove nicchie dopo l’indagine esplorativa effettuata dagli uffici comunali che hanno verificato la dimensione della domanda da parte della comunità cittadina.

Le opere funerarie saranno realizzate nella parte che accoglie il cimitero monumentale. “Sepolture dignitose dove poter conservare la memoria dei nostri defunti sono un dovere verso la città e la sua storia, scritta proprio da chi oggi non c’è più. È per questo che fin dall’insediamento l’amministrazione comunale si è prodigata per rispettare un impegno assunto attraverso il programma di governo. A breve procederemo con gli avvisi che consentiranno di poter procedere alle richieste”: sottolinea il sindaco Peppe Jossa.