Pollena Trocchia, grande successo la II edizione de “La Natura in festa tra musica e sapori”

LA NATURA IN FESTA, SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO PER LE VARIE ATTIVITÀ MESSE IN PROGRAMMA.

Canti e balli sotto le stelle fino a notte inoltrata sulle note della Raoul & Swing Orchestra, degustazione di prodotti tipici del territorio, preparati al momento, passeggiata immersi nella natura accompagnata da interventi di poesia performativa. Il tutto, in una cornice di straordinaria bellezza, quella dei Conetti Vulcanici del Carcavone. Questo il riassunto di una eccezionale domenica a Pollena Trocchia, in occasione della seconda edizione de “La Natura in festa tra musica e sapori”, manifestazione organizzata dal comune vesuviano nell’ambito del cartellone metropolitano di eventi finanziato dall’ex Provincia. «Centinaia e centinaia di persone hanno affollato il geosito del Carcavone vivendo un’intensa giornata all’insegna del buono e del bello del nostro territorio, che ha saputo soddisfare i gusti di tutte le età proponendo intrattenimento di livello e offrendo alle aziende del territorio un’importante occasione di farsi conoscere e apprezzare. In questo senso possiamo ben dire non solo di aver raggiunto il risultato che ci attendevamo, ma di aver superato le aspettative» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco delegato, tra l’altro, ad attività produttive, eventi e valorizzazione del territorio. «Attraverso iniziative come “La Natura in festa” lavoriamo per promuovere il territorio comunale e le sue eccellenze, creando rete tra gli operatori locali e mettendo semi che, grazie alla passione, all’impegno e alla costanza che quotidianamente accompagnano l’agire di questa Amministrazione comunale, potranno dare frutti per l’intera comunità cittadina» ha commentato il sindaco Carlo Esposito. «Vogliamo ringraziare ancora una volta le aziende agricole che hanno sposato il progetto: Tenuta Manna, Azienda Agricola Di Gennaro Anna, La Fattoria di Doda, Caseificio La Pagliara, Basile Vini, MonteSommaVesuvio, Oleificio Punzo; Villa Egea Eventi per le preparazioni al momento, i nuclei locali di Protezione Civile e Croce Rossa per l’immancabile e impagabile collaborazione, il geologo Paolo Beneduce per aver guidato l’escursione ai Conetti Vulcanici, e tutti i poeti ospiti della rassegna “Poesia è…Rinascenza” di Melania Mollo e Giuseppe Vetromile per aver impreziosito con i versi la passeggiata nella natura» hanno concluso a una voce Francesco Pinto e Carlo Esposito.