Pollena, Buonocore ed il #collettivoartistico#vesuviano presentano l’evento “Tra ‘a terra e ‘o cielo”

Riceviamo e pubblichiamo

La storia, i luoghi, le tradizioni, i culti di una terra sacra e misteriosa. Quando la musica unisce il divario che c’è nel mondo, i lavoratori (operai e contadini), il sindacalista(comunista per principio) , la donna (Madonna), la Politica, il Clero, l’inquinamento atmosferico ed il Bel paese … ma sì abbasta ‘na tammorra! … miettece ‘a voce c’à ggente abballa!!

Il Collettivo Artistico Vesuviano nasce dall’ intuizione del cantautore napoletano Mikele Buonocore ed il Maestro Carmine Terraciano. Riunire in un unico gruppo folk/ pop – popolare ragazzi appartenenti a gruppi di paranze del territorio Sommese e musicisti di Gigli (Nola, Barra) in un unico sound mediterraneo contaminando il tutto con la musica digitale. Infatti il progetto parte, appunto, dal live #festapopolare per continuare in autunno in un vero e proprio Ep con la produzione Carmine Terracciano presso gli studi Just Studio di Pomiglianod’Arco(Na).

Lo spettacolo si divide in due parti :

La prima parte , #aterra, è una vera e propria #festapopolare raccontata in musica attraverso i brani inediti come #fuoco, #sottoastamuntagna, #speranz e #serena. In versi ed in musica viene raccontata la storia e la vita contemporanea della #terravesuviana: con la fatica del raccolto, l’incuria che l’uomo ha nei confronti della natura, invocando la “#Madonna“, Madre e Matrona”, con il brano #Montesomma. Ci sarà una riflessione sociale raccontando, fatti e tragedie del popolo vesuviano (la tragedia della #floberts 1975) con il brano inedito #asentitestabotta , con racconti, testimonianze di grazie ricevute. La seconda parte, #ocielo, è tratta, dal romanzo popolare ‘A Maronna ‘e ll’arco e ‘e Fujenti di Mikele Buonocore, pubblicato nel Maggio 2011. L’artista riporta in scena i miracoli della Madonna Dell’Arco dopo 11 anni, col Patrocinio morale del Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (Na) (Priore O.P Gianpaolo Pagano) e L’associazione Battenti S.M. Dell’Arco Di Sant’Anastasia (Na)(associazione con oltre 70 anni di storia) attraverso i brani #astoriadopaesemio, #aizzaizzaizz, #vocepedintoniente #afedecherè, #fujentefujente: verranno narrati i miracoli della Vergine canti i dei fujenti, l’entrata delle squadre dei battenti, preghiere rivolte alla Madonna e si darà #avoce (famoso canto d’invocazione dei fedeli) in più verranno presentati al pubblico bandiere e stendardi , immagini fotografiche (con il racconto dei Miracoli la storia, i personaggi della Vergine dell’Arco – il Miracolo Della Palla e Maglio -1425 , il Miracolo dei Piedi -1525 , il miracolo della Pietra Spezzata – 1600 ed il Miracolo delle Stelle – 1675).

Lo spettacolo avrà la Direzione Artistica di Mikele Buonocore e la partecipazione straordinaria di Carmine Terracciano (chitarre e mandole),Domenico Monda (percussioni e tamburi a cornice) del cantante performer Virgilio Brancaccio con un un ensamble’ d’eccezione :il#collettivoartistico# vesuviano formato da 10 giovani musicisti tra i 20 e 25 anni ;

Chitarra classica e voce : Mikele Buonocore,

Voce Femminile : Debora Sacco

Fisarmonica e Voce : Daniele Esposito

Chitarre e plettri : Maestro Carmine Terracciano

Chitarra Elettrica : Giuseppe De Falco

Basso Elettrico e Synt : Matteo Abete

Fiati #triodottone : Sax Tenore: Ciro Taurino; Sax e Ciaramella: Rosario Serpico

Tromba : Franco Taurino

Tamburi a Cornice e percussioni : Maestro Domenico Monda

Batteria : Andrea Costanzo detto Papu

Tammorre e voce: Silvio De Simone e Antonio Ciliberti

ed infine alla narrazione :Patrizio De Simone ; con la partecipazione straordinaria dell’attore sceneggiatore : Vincenzo Arena.

Service Audio e Luci : Music Service di Vincenzo Sorrentino

Grafiche copertina e animazione : l’Artista : Marilu Lallo.

La serata evento è Patrocinato Moralmente dal Santuario della Madonna dell’ Arco e dall’ Associazione Cattolica S.S.Maria dell ‘ Arco di Sant’Anastasia.

L’APPUNTAMENTO PER L’ ANTEPRIMA LIVE È IL 22 LUGLIO ORE 21:00 NEI GIARDINI DI VILLA CARACCIOLO A POLLENA TROCCHIA (NA).

RASSEGNA : ESTATE FRESCHI … 2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE “MA CHI C’E FERMA” con direzione artistica Lucio Ciotola.

INGRESSO: CONTRIBUTO VOLONTARIO

PER SOCI E SOSTENITORI A FAVORE DELLA MISSIONE IN AFRICA DELLA POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA .

È OBBLIGATORIO LA PRENOTAZIONE!

INFO & CONTATTI EVENTO : Teatro Villa Caracciolo

Info e contatti :

#collettivoartistico #vesuviano

https://www.facebook.com/ CollettivoArtisticoVesuviano/

collettivoartisticovesuviano @gmal.com

https://instagram.com/ collettivoartistico_vesuviano? igshid=YmMyMTA2M2Y=

cell : 3332544830 #mikelebuonocoreautore77