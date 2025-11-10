Pollena Trocchia, agevolazioni Tari per anziani, diversamente abili e famiglie in difficoltà

TARI azzerata o dimezzata per anziani, diversamente abili e nuclei familiari in difficoltà economica. Anche quest’anno il Comune di Pollena Trocchia ha confermato le agevolazioni per la tassa sui rifiuti pensate per famiglie e residenti soli in specifiche situazioni di difficoltà. Per la presentazione delle istanze c’è tempo fino a martedì 25 novembre: i modelli da utilizzare, differenti in base alla tipologia dei destinatari, sono disponibili, con i relativi avvisi pubblici, sul sito istituzionale dell’ente e presso la casa municipale di via Esperanto 2. Beneficiari delle riduzioni saranno i nuclei familiari nei quali risultano presenti soggetti in età non lavorativa, con almeno 65 anni di età, in fitto e con valore Isee – determinato esclusivamente da redditi pensionistici – non superiore a 8.500 euro oppure con casa di proprietà non di lusso e valore Isee non superiore a 8.500 euro – in questo caso determinato dalla casa di proprietà oltre che da redditi pensionistici.

Per i primi è prevista l’abbattimento totale della tariffa, per i secondi, invece, lo sgravio è di metà dell’importo da pagare. Agevolazione del 50% prevista pure per i nuclei familiari nei quali sono presenti soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92, con Isee non superiore a 20mila euro e nei quali non sono presenti soggetti proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento di immobili al di fuori dell’abitazione di residenza. Abbattimento della metà dell’imposta, infine, anche per i nuclei familiari non percettori di forme di sostegno al reddito con Isee non superiore ai cinquemila euro e i cui componenti non sono proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento di immobili al di fuori dell’abitazione di residenza.

«Come ormai consuetudine, abbiamo lavorato per confermare ancora una volta la riduzione della Tari per i nuclei familiari più fragili, riproponendo una misura particolarmente attesa sul territorio perché offre un aiuto concreto a chi vive situazioni di difficoltà, permanenti o transitorie» ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia. «L’impegno di questa Amministrazione comunale è sempre volto a fornire risposte alle esigenze della cittadinanza, in termini di servizi, ma anche di sostegno ai meno fortunati affinché nessuno sia lasciato solo» ha concluso il sindaco Carlo Esposito.