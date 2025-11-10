Nola celebra San Felice: quattro giorni tra fede, cultura e tradizione

Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Andrea Ruggiero: “Valorizziamo la nostra storia con un programma che parla ai giovani”

Dal 13 al 16 novembre la Città di Nola celebra San Felice vescovo e martire, patrono della città, con un programma che intreccia fede, cultura e partecipazione.

Al centro dell’evento di quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Ruggiero ha messo i giovani e la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali.

Si parte mercoledì 13 novembre con le attività dedicate agli studenti e lo show cooking “Prepariamo il Tutero”, seguiti dall’accensione delle luminarie, dalla Fiera di San Felice in piazza Duomo e nel centro storico e dal Premio Felix Città di Nola, nella sala Vaccaro del museo storico archeologico.

Giovedì 14, la processione del busto argenteo e lo spettacolo pirotecnico in piazza Duomo rinnoveranno la fede della comunità nei confronti del patrono ed il sentimento di appartenenza della comunità alla città.

Venerdì 15, giornata di fede e cultura con la passeggiata “San Felice: Fede, Folklore, Fortuna”, rappresentazione teatrale della vita del santo patrono, santa messa pontificale in cattedrale e concerto “Omaggio ad Ennio Morricone”.

Sabato 16, spazio ai bambini con “San Felice dei Piccoli” tra giochi e animazioni nel centro storico.

“La festa in onore di San Felice, e in particolare la fiera del torrone, diventa il punto di partenza di un mese che unisce tradizione e impegno civile. Accanto all’atmosfera festosa, Nola ricorderà anche la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per ribadire che la cultura e la comunità possono essere strumenti di rispetto, consapevolezza e cambiamento”, sottolinea l’assessore al turismo ed alle politiche sociali Florinda Aliperta.

“Nola – aggiunge l’assessore alle attività produttive Andrea Manzi – conferma la sua vocazione all’accoglienza, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla promozione del territorio”.

“Un calendario ricco di eventi per grandi e piccoli che – specifica l’assessore alla Cultura, Felice Maggio – è il risultato di un impegno teso a restituire a Nola la centralità che merita”

“Rafforziamo il legame tra Nola e la sua storia – dichiara il sindaco Andrea Ruggiero – e soprattutto mettiamo in rete le energie vive della comunità, per alimentare il patrimonio culturale e identitario di Nola che è presupposto imprescindibile per il rilancio del nostro territorio”.