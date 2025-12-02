Parchi, rioni e strade: maxi operazione di pulizia del verde a Casoria

Il Comune di Casoria comunica il completamento di una serie di interventi fondamentali per la cura del territorio, realizzati grazie alla collaborazione con SMA Campania, Casoria Ambiente e l’Ufficio Ambiente comunale.

SMA Campania ha portato a termine operazioni mirate in due aree molto frequentate: Parco dei Pini e Parco Dalla Chiesa, punti di aggregazione quotidiana per famiglie, bambini e residenti. Ulteriori interventi, già programmati, interesseranno il Parco Buontempo e Parco Fontana, che saranno oggetto di una riqualificazione completa. Completati anche gli interventi al complesso Erp di via Bissolati.

Casoria Ambiente ha concluso una significativa attività di bonifica nell’area del doppio senso, occupandosi del diserbo e del ripristino del decoro urbano. Allo stesso tempo, il nostro Ufficio Ambiente è impegnato su più fronti con lavori di potatura e abbattimento degli alberi in condizioni critiche, al fine di garantire sicurezza ai pedoni e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.

Sono stati completati anche gli interventi presso l’area esterna di Carlo La Catena, riconsegnata alla comunità più ordinata e fruibile, e i lavori in via Risorgimento, area su cui era necessario intervenire per migliorare condizioni igieniche e funzionali.

Il Sindaco Raffaele Bene dichiara: “Questi interventi dimostrano che il lavoro di squadra tra Comune, SMA Campania e le nostre strutture interne sta producendo risultati concreti. Siamo intervenuti nei luoghi più vissuti, dove i cittadini ci chiedevano presenza e risposte. Continueremo su questa strada, con un’azione quotidiana e capillare.”

L’assessore all’Ambiente Maria Crispino aggiunge: “Abbiamo seguito ogni intervento con attenzione e tempestività, rispondendo alle criticità segnalate dai residenti. Il nostro obiettivo è rendere Casoria una città più curata, più sicura e più vivibile. E questi risultati lo dimostrano.”

Il Comune conferma che ulteriori interventi seguiranno nelle prossime settimane, con un piano di manutenzione diffusa in tutti i quartieri.