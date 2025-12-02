Carabinieri a passeggio per svago, lo beccano con la droga

San Giorgio a Cremano: Carabinieri liberi dal servizio arrestano giovane

Siamo a San Giorgio a Cremano, sono le 22 circa e due carabinieri della locale stazione stanno passeggiando per le strade del centro cittadino. I militari sono liberi dal servizio ma notano un gruppo di ragazzi e si avvicinano. Tra questi c’è anche il 27enne Giorgio Sbrescia che, già noto alle forze dell’ordine, riconosce quei due carabinieri e tenta di allontanarsi.

I militari fermano il 27enne e lo controllano.

Perquisito, viene trovato in possesso di 15 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronte alla vendita. La perquisizione viene estesa anche nell’abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti altri 8 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento.

Il 27enne è stato per detenzione di droga a fini di spaccio e ora è in attesa di giudizio.