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Cisterna, scacco allo spaccio: un chilo e mezzo di droga nella 219

Redazione1
di Redazione1
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CASTELLO DI CISTERNA – Nuova operazione antidroga dei Carabinieri nel complesso di edilizia popolare dell’ex Legge 219, da tempo al centro di controlli mirati da parte delle forze dell’ordine. Nel corso di un servizio straordinario di monitoraggio del territorio, i militari della stazione locale hanno individuato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti nascosto nelle aree comuni di uno degli edifici del quartiere.

Il materiale illecito era occultato in diversi punti dello stabile 7, in particolare dietro un ascensore e all’interno di un quadro elettrico condominiale. I carabinieri hanno rinvenuto 260 dosi di hashish già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio, oltre a 12 dosi di cocaina e 12 dosi di crack.

Le verifiche sono poi proseguite nelle parti comuni dell’edificio, dove i militari hanno scoperto ulteriore droga custodita sottovuoto. Nel dettaglio sono stati sequestrati cinque involucri di crack per un peso complessivo di circa 117 grammi e nove confezioni di cocaina, anch’esse sigillate, per un totale di circa un chilo e 190 grammi.

Secondo una prima stima, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare migliaia di euro una volta suddiviso e venduto al dettaglio. L’intera sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà ora analizzata.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto allo spaccio portata avanti dai carabinieri nell’area vesuviana, con particolare attenzione alle piazze di spaccio sorte nei complessi popolari. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili del deposito della droga e ricostruire la rete di distribuzione presente nel quartiere.

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