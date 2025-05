“Palestina Svelata: Due Mostre per non Dimenticare”

Pomigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

“Qui resteremo” e “Kufia” due mostre per la Palestina a Pomigliano D’Arco

(8-16 maggio 2025)

Nel mese di maggio 2025, la città di Pomigliano D’Arco accoglierà la mostra Qui resteremo, fotografie da

Gaza e Cisgiordania, e Kufia, matite italiane per la Palestina, allestite negli spazi della Sala Convegni ex

Distilleria, Via Roma 287.

L’inaugurazione ci sarà il giorno 8 alle ore 17,30

La Mostra resterà aperta dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle 16,30 alle 19.30. Sabato 10 e Domenica 11

maggio l’apertura sarà dalle ore 10 alle ore 13.30 .

L’iniziativa è promossa dall’Ass Città Aperta, CGIL Campania, LAB, UDS, E ZEZI Gruppo

Operaio in collaborazione con l’associazione Gaza Fuorifuoco Palestina.

La prima mostra raccoglie una sequenza di immagini scattate dal novembre 2023 ad oggi da fotografi

palestinesi che, in un paesaggio sfigurato dai bombardamenti israeliani, hanno continuato a lavorare

nonostante le poche attrezzature disponibili e l’intermittente blocco delle comunicazioni oltre frontiera.

In questi tragici mesi, i loro occhi ostinati e ribelli hanno guardato anche per noi, superando censure

mediatiche e complicità politico-militari. Per noi, e per il loro futuro incerto, hanno consegnato a distanza

un riassunto quotidiano della distruzione di città e villaggi palestinesi, della morte venuta dall’alto ad opera

di ordigni sofisticati o proibiti, comprese armi rimaste in disuso negli arsenali statunitensi o europei e

man mano smaltite dal cielo di Gaza per far posto alle nuove. Per noi, per una giustizia uguale per tutti,

hanno resistito all’assedio, alla perdita dei familiari e dei propri beni, alla volontà di espellerli per sempre

dalla terra di origine, guardando dall’obiettivo di macchine fotografiche o cellulari cosa accadeva intorno

a loro. Nel farlo molti sono stati cercati e uccisi in virtù di quello sguardo inatteso e costante, della

semplice verità che ogni inquadratura rivelava sull’operazione «Spada di ferro» e il suo «intento

genocidiario», come giudicato dalla Corte penale internazionale dell’Aja.

Nel mirino dell’esercito di Tel Aviv e dei suoi cecchini, i reporter e i fotografi sono stati, e sono ancora,

un bersaglio prioritario: disturbano il racconto unidirezionale dei media, sfuggono al controllo ossessivo

dei linguaggi coloniali, praticano una battaglia visiva sconosciuta alle redazioni mainstream. Ad oggi oltre

duecentotrenta sono gli uccisi (diciannove nei trent’anni precedenti), mentre altri cento e più sono

imprigionati, talvolta in luoghi sconosciuti, per «violazione della libertà di parola e incitamento al

terrorismo», queste le surreali accuse ai sopravvissuti. Come altri prigionieri, privati di ogni diritto, hanno

subito gravi privazioni, trattamenti disumani e torture denunciate da organizzazioni come Amnesty

International e Human Rights Watch. A inizio marzo erano sessantadue i prigionieri palestinesi morti in

carcere dall’ottobre 2023.

In mostra, alle fotografie scattate durante le operazioni militari dell’Idf, costate cinquantamila morti, oltre

diecimila dispersi, decine di migliaia di feriti e la polverizzazione delle strutture sanitarie, scolastiche e

assistenziali, dei servizi idrici ed elettrici, si sono aggiunte le fotografie del contro esodo iniziato il 19

gennaio. Quelle del ritorno dei sopravvissuti alle macerie abbandonate, della speranza di ritrovare familiari

e memorie personali, del trovar pace, del rendere onore ai corpi insepolti. Realizzate da altri fotografi,

alcuni giovanissimi, nel corso di una breve tregua infranta da nuovi bombardamenti, aggiornano la dura

realtà sul campo,

Nel loro insieme, nella qualità compositiva che le contraddistingue da quanto siamo abituati a vedere

normalmente, da quanto giunge ai nostri occhi ed è costruito e diffuso per allontanarci dal dolore degli

altri, per farci estranei al mondo e ai conflitti, per prenderne le distanze, le fotografie di Qui resteremo

pongono la questione della vicinanza dei luoghi e del dolore comune, dell’intensità di ogni vita recisa e

offesa, di una loro potenziale e preziosa esistenza, di una violenza altrimenti invisibile e di cui siamo

responsabili se non agiamo. Ci chiedono se vale la pena girarsi dall’altra parte mentre, per conquistare

terre, oro e potere, una minuscola parte del mondo pretende sopprimere il resto.

In esposizione, alla sequenza fotografica, costituita da trentatrè immagini, si affiancano quindici

illustrazioni del portfolio Kufia, matite italiane per la Palestina, realizzate da vari maestri del disegno italiani,

palestinesi e israeliani, accompagnate da testi di Stefano Benni e Guido Piccoli, pubblicate dal Comitato

Bir zeit, la Cuen e l’Alfabeto urbano di Napoli nel 1988.

L’8 maggio 2025, alle ore 17.30 all’inaugurazione delle mostre intervengono Tommaso Sodano Città

Aperta, Ali Rashid (ex Segretario dell’Ambasciata Palestinese in Italia, Nicola Ricci

Segr.Reg.CGILI,Mariangela Punzo- Presidente ANPI Pomigliano, Claudia Di Rienzo- UDS

Pomigliano,Giuseppe Romano – Laboratorio Autogestito Baccano, Patrizio Esposito (associazione

Gaza_Fuorifuoco_Palestina) . Seguirà una Performance musicale dei Zezi Gruppo Operaio

Visite degli studenti ed altre attività culturali saranno programmate durante tutto il periodo delle

esposizioni e saranno comunicate tempestivamente (letture poetiche, proiezioni…

Il montaggio video di un’ampia sequenza di fotografie da Gaza e Cisgiordania, realizzato da Roberto-C.

con musiche originali di Antonio Raia, sarà proiettato nella sala Orologio

fotografi: Abdul Akim Khaled Abu Rayash, Bilal H. Elnabilh, Issam Rimawi, Muhannad Abdulwahab,

Mahmoud Elyan, Mahmoud Illean, Mohamed Moana, Omar Abu Nada, Yasser Qudaih, Mohamad Al

Baba, Musa Al-Shaer, Wala Hatem Sabry, Soha Sukkar, Hashem Zimmo, Mohammad Al Masri, Bilal H.

El Nabih, Abnal Masri, Kamel Bulbul (e altri fotografi palestinesi) –

illustratori: Igort, Andrea Pazienza e Marina Comandini, Guido Crepax, Sliman Mansour, Giuseppe

Palumbo, José Muñoz, Daniele Scandola, Massimo Giacon, Magnus, Milo Manara, Lorenzo Mattotti,

Oreste Zevola, Arnon Ben-David, David Reeb, Taleb Dweik, Tayseer Barakat, Nabil Hanani, Vauro,

Altan, Vincino