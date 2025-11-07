Blitz della squadra mobile, ricercato arrestato ad Acerra

ACERRA – Un 26enne è stato arrestato ad Acerra dagli agenti della Polizia di Stato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania. L’intervento è avvenuto nella mattinata di giovedì, al termine di un’attività info-investigativa della Squadra Mobile che ha permesso di individuare il giovane e confermare la misura restrittiva internazionale. L’uomo è accusato di truffa e appropriazione indebita legate a episodi verificatisi in territorio tedesco negli ultimi mesi.

Il mandato d’arresto europeo (MAE) è uno strumento che consente agli Stati membri dell’Unione di cooperare in modo più rapido nella gestione dei procedimenti penali, soprattutto in presenza di soggetti che possano allontanarsi dal Paese in cui sono chiamati a rispondere di reati. In questo caso, le autorità tedesche hanno ritenuto necessario attivare la procedura lo scorso 2 ottobre, ritenendo che il 26enne potesse sottrarsi al giudizio.

Gli agenti, una volta rintracciato l’uomo ad Acerra, hanno proceduto al suo arresto e alla sua traduzione presso la struttura carceraria indicata. La Corte d’Appello valuterà ora la regolarità della richiesta e le condizioni per la consegna.

I reati contestati – truffa e appropriazione indebita – riguardano condotte che avrebbero consentito al giovane di ottenere denaro o beni approfittando di rapporti fiduciari o simulando operazioni economiche regolari. Le autorità tedesche, inoltre, intendono verificare la possibile presenza di collaboratori o ulteriori episodi collegati.

L’arresto rappresenta un esempio concreto dell’applicazione dei sistemi europei di cooperazione giudiziaria, sempre più necessari per affrontare fenomeni criminali che superano i confini nazionali. Nel frattempo, il 26enne rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per la procedura di consegna.