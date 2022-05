Nola, stop al gazebo abusivo della struttura ricettiva

Nola. Nuova ed importante operazione della polizia locale di Nola. Ieri mattina in piena zona agricola i caschi bianchi guidati dal Magg.Nacar Emiliano scoprono una intera struttura ricettiva allestita con gazebo e piattaforma in cemento armato eseguita in assenza di qualsivoglia permesso a costruire

Sul posto l’intero nucleo di polizia edilizia e altri agenti che in controtendenza sono riusciti ad intervenire preventivamente della realizzazione dell’ abuso.

La struttura completamente abusiva si estende su una superficie di 4000 mq. Immediati i sigilli alla intera area posta sotto sequestro.