Nola, Convegno per l’innovazione dei defibrillatori

“Emergenza in tasca:la nuova frontiera della cardioprotezione. Come i defibrillatori miniaturizzati cambiano il modo di intervenire”: si terrà mercoledì 3 dicembre, dalle 9.30 alle 13.00, il convegno dedicato alla presentazione del nuovo defibrillatore Pocket.

L’appuntamento è nella Sala Carmine Sommese dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana a Camposano. Ad organizzare l’iniziativa Auexde Defibrillatori e Agenzia Area Nolana, che promuovono il primo evento in Campania interamente rivolto all’innovazione nella cardioprotezione territoriale e all’utilizzo dei dispositivi DAE miniaturizzati.

Interverranno: Giuseppe Caccavale, presidente del Tavolo dei Comuni dell’ Agenzia Area Nolana, Vincenzo Caprio, amministratore unico dell’ Agenzia Area Nolana, Giuseppe Colangelo, Cardiologo dell’ospedale Villa Malta di Sarno, Antonio Ferraro, founder Auexde Defibrillatori, Gina Cuomo, marketing manager Auexde Defibrillatori, Giuseppe Sepe, nucleo operativo emergenza “La Salamandra”, Stefano Silvestro, istruttore federale guida sicura “Col Casco”.

I lavori saranno moderati da Nello Fontanella, giornalista de Il Mattino

