Sant’Anastasia, al via la cerimonia di premiazione della XXII edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa

Alle 16 di venerdì 5 dicembre, nell’aula Consiliare del Comune di Sant’Anastasia, si terrà la cerimonia di premiazione della XXII edizione del Premio di Poesia e Narrativa Città di Sant’Anastasia, alla presenza del sindaco Carmine Esposito e dell’assessore alla cultura Veria Giordano.

Al premio, fondato dal poeta Giuseppe Vetromile e promosso dall’associazione culturale “I colori della poesia” si consegneranno targhe e riconoscimenti alle personalità della cultura del territorio (tra cui la giornalista Titti Marrone), saranno premiati duecento elaborati ricevuti da diverse centinaia di studenti di ben ventuno scuole nazionali, e sarà decretato, dauna giuria di studenti, il libro di poesia e narrativa di questa edizione scelto tra i finalisti: (per la narrativa: Malanima di Rosita Manuguerra [Ed. Feltrinelli], Il mantello di Rut di Paolo Rodari [Ed. Feltrinelli] e Storia d’amore e macchine da scrivere di Giuseppe Lupo [Ed. Marsilio]; per la poesia: Dove ancora non siamo nati di Daniela Di Croce [Ed. .Puntoacapo], La donna albero e gli altri animali di Anna Spissu [Ed. La vita felice], Il viola di Silvio Ramat [Ed. Crocetti]).

Gli elaborati degli studenti sono stati valutati da una giuria di scrittori: Domenico Dara, Sarah Savioli, Mattia Signorini e Massimiliano Virgilio. La grande novità di quest’anno per il Premio sempre più in crescita ed inclusivo, la sezione cortometraggio dedicato alle scuole.

La serata sarà presentata dallo scrittore ed editorialista di Alma magazine Mario Volpe e da Annamaria Pianese, presidente dell’associazione “I colori della poesia” Nell’attuale edizione è annoverata la partecipazione anche di un istituto scolastico di Vigevano. Saranno presenti personalità del mondo della cultura e dell’editoria. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno i vertici aziendali del gruppo editoriale Feltrinelli.

“Il Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città di Sant’Anastasia è un’importante occasione per celebrare il talento di giovani scrittori e poeti – dice il sindaco Carmine Esposito – il nostro territorio è sempre stato un fertile terreno per la cultura, e siamo lieti di vedere un numero crescente di partecipanti e un rinnovato interesse per la letteratura. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, in particolare l’associazione ‘I colori della poesia’ e tutti i giurati.”

“La cultura è un pilastro fondamentale della nostra comunità, e il Premio ‘Città di Sant’Anastasia’ ne è una testimonianza – dice l’assessore alla Cultura, Veria Giordano, – l’inclusione di una sezione dedicata ai cortometraggi è una novità emozionante che apre ulteriori spazi di creatività per i nostri giovani. È stimolante vedere come la letteratura possa assumere forme diverse e coinvolgere anche le nuove generazioni in modalità innovative. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire il talento dei nostri giovani artisti.”

L’evento è aperto al pubblico