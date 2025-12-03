Musica, gonfiabili, animazione e aperitivi: al via gli eventi natalizi a Pollena Trocchia

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Pollena Trocchia

Al via gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Pollena Trocchia, si comincia il 7 e l’8 dicembre con musica, gonfiabili, animazione e aperitivi.

Si avvicina il Natale e il comune vesuviano mette in programma una due-giorni di iniziative pensate per grandi e piccini. Si parte domenica 7 dicembre con “AperiJazz in Villa Romana”, una mattinata di musica jazz nell’incantevole cornice del sito archeologico di Masseria de Carolis, la cosiddetta Villa di Axius Felix, recentemente interessata da lavori di restauro e messa in sicurezza che ne hanno aumentato la fruibilità. Programmato dalle ore 10 alle ore 13, l’evento prevede, oltre alle note jazz live di Javier Girotto e Francesco Nastro per il concerto dal titolo “Da Scarlatti a De Curtis”, una visita guidata al sito condotta dal prof. Antonio De Simone (ore 10) e un ricco aperitivo con i sapori del territorio.

Nel giorno dell’Immacolata, invece, protagonisti soprattutto i bambini, con il Villaggio di Babbo Natale a Piazza Donizetti: spazio in questo caso a gonfiabili, mascotte, animazione, giochi e musica a tema, ma anche, ancora una volta, a un ricco aperitivo per genitori e nonni. Anche per lunedì 8 dicembre l’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 13.

«Con l’arrivo del mese di dicembre inauguriamo la stagione natalizia offrendo ai nostri concittadini e non solo a loro occasioni di socialità e svago, che sappiano divertire e intrattenere, ma al tempo stesso riescano a far brillare ancor più il patrimonio di Pollena Trocchia, rinsaldando i valori tipici del Natale, come la famiglia, l’amore, la solidarietà, di cui oggi ancor più che in passato se ne sente un gran bisogno» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco del comune di Pollena Trocchia con delega agli eventi e alla valorizzazione del territorio.

«Le iniziative in programma a inizio mese sono realizzate dal comune di Pollena Trocchia con risorse proprie e risorse derivanti dal programma POC della Regione Campania. Come di consueto lavoriamo per intercettare fondi che possano avere un valido ritorno sul territorio, come in questo caso, in cui si tradurranno in entusiasmo e divertimento per i nostri bambini ed emozioni e spensieratezza per i più grandi» ha spiegato Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.