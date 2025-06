“ORIZZONTE 2030”, a Nola il confronto sul futuro sostenibile del sistema produttivo

Nola. “ORIZZONTE 2030”: La sfida è ora!: Un passo concreto verso il futuro della sostenibilità e dell’innovazione.

Giovedì 5 giugno 2025 si è svolto, presso The Space Cinema di Nola (NA), all’interno del centro commerciale Vulcano Buono, il convegno “ORIZZONTE 2030: La sfida è ora!”, promosso da HSL Advisors, Noesi Evolution, The Ros e Nova Fund.

L’evento, patrocinato da Regione Campania, Unione Industriali Napoli, Lions Club International – Distretto 108 YA e Rotary – Distretto 2101, si è proposto come un momento di confronto e riflessione ad alto livello su temi cruciali per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Paese. Tra i partner dell’iniziativa figurano Banca Sella e Vulcano Buono, con Il Sole 24 Ore in qualità di media partner.

Il convegno ha rappresentato un momento cruciale di confronto su temi strategici per il futuro del nostro sistema produttivo. Con l’obiettivo di proporre una visione concreta e operativa della transizione dei modelli produttivi, l’evento ha posto l’accento sull’urgenza di agire ora per garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle nostre PMI.

Durante la giornata si è parlato di come le imprese siano chiamate a intraprendere percorsi strategici consapevoli, orientando gli investimenti verso:

-Innovazione tecnologica

-Cambiamento organizzativo

-Sviluppo delle competenze umane

Solo attraverso questa trasformazione sarà possibile evolvere da modelli tradizionali a modelli di business innovativi, capaci di ottimizzare risorse e generare valore sostenibile.

L’appuntamento ha riunito imprenditori, manager, rappresentanti istituzionali e accademici, offrendo un’occasione concreta di approfondimento su come le imprese possano crescere e competere in un contesto economico in rapida trasformazione, grazie all’integrazione di visione strategica, modelli organizzativi efficaci, tecnologie all’avanguardia e strumenti finanziari adeguati.