Il Futuro della Salute nei Territori: Confronto a Bacoli con Esperti e Istituzioni

Bacoli. La medicina del futuro: a Bacoli incontro su ospedali e case di comunità.

Il ruolo degli ospedali e delle case di comunità: questo il tema dell’incontro in programma lunedì 16 alle ore 18 a Bacoli, nella Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro. Con Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente della commissione Sanità, ne discutono Josi Della Ragione sindaco di Bacoli, Mario Iervolino direttore generale Asl Napoli 2 Nord, oltre a numerosi professionisti. L’iniziativa, cui il Comune di Bacoli ha concesso il patrocinio morale, intende sottolineare come ospedali e case di comunità rappresentino un elemento chiave per rafforzare la sanità di prossimità, migliorare l’accesso alle cure e rispondere al bisogno di salute della popolazione direttamente sul territorio, riducendo gli accessi impropri in ospedale. Sarà inoltre l’occasione per fare il punto sullo stato di realizzazione dei presidi nell’area flegrea.