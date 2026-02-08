Napoli, una città che parla greco: tre giorni per riscoprire le radici di Neapolis

Napoli torna a guardarsi allo specchio della propria storia più antica e lo fa attraverso la lingua greca, non come reliquia del passato, ma come chiave viva per comprendere l’identità della città. In questi giorni il capoluogo partenopeo diventa teatro di incontri, musica e riflessioni che mettono al centro il legame profondo tra Neapolis e il mondo ellenico, un rapporto che attraversa i secoli e continua a parlare al presente.

La lingua greca non viene celebrata come semplice disciplina scolastica, ma come patrimonio culturale condiviso, capace di unire generazioni diverse, studenti, docenti e cittadini. Un filo che parte dalla fondazione greca della città e arriva fino alle forme moderne del pensiero, della letteratura e del dialogo interculturale.

Il cuore dell’iniziativa è affidato soprattutto ai giovani: studenti provenienti da licei italiani e greci, chiamati a confrontarsi, a leggere testi, a discutere di parole che ancora oggi definiscono concetti fondamentali come identità, patria, comunità. Napoli diventa così spazio di incontro, laboratorio culturale, luogo in cui la lingua si trasforma in esperienza concreta.

Non mancano i momenti simbolici: la musica, le visite nei luoghi della Napoli antica, le attività collettive che intrecciano studio e condivisione. Un modo per ricordare che la cultura ellenica non è qualcosa di distante, ma vive nelle pietre della città, nei nomi delle strade, nel lessico quotidiano, in un modo di pensare che ha attraversato il Mediterraneo.

In un tempo segnato da conflitti e chiusure, riscoprire le radici greche di Napoli significa anche ribadire una vocazione europea e mediterranea, fondata sul dialogo tra popoli e sulla forza della cultura come strumento di incontro. La lingua greca, in questo contesto, diventa simbolo di una città che non rinnega il proprio passato, ma lo usa per interrogare il presente.

Napoli, ancora una volta, si conferma città di stratificazioni, di memorie che non si sovrappongono ma si parlano. E nel suono antico del greco, risuona una verità semplice e potente: conoscere le proprie radici è il primo passo per immaginare il futuro.