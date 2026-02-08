domenica, Febbraio 8, 2026
11 C
Napoli
scrivi qui...
Screenshot
Avvenimenti
tempo di lettura:1 min
66

Napoli, una città che parla greco: tre giorni per riscoprire le radici di Neapolis

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

Napoli torna a guardarsi allo specchio della propria storia più antica e lo fa attraverso la lingua greca, non come reliquia del passato, ma come chiave viva per comprendere l’identità della città. In questi giorni il capoluogo partenopeo diventa teatro di incontri, musica e riflessioni che mettono al centro il legame profondo tra Neapolis e il mondo ellenico, un rapporto che attraversa i secoli e continua a parlare al presente.

 

 

La lingua greca non viene celebrata come semplice disciplina scolastica, ma come patrimonio culturale condiviso, capace di unire generazioni diverse, studenti, docenti e cittadini. Un filo che parte dalla fondazione greca della città e arriva fino alle forme moderne del pensiero, della letteratura e del dialogo interculturale.

Il cuore dell’iniziativa è affidato soprattutto ai giovani: studenti provenienti da licei italiani e greci, chiamati a confrontarsi, a leggere testi, a discutere di parole che ancora oggi definiscono concetti fondamentali come identità, patria, comunità. Napoli diventa così spazio di incontro, laboratorio culturale, luogo in cui la lingua si trasforma in esperienza concreta.

Non mancano i momenti simbolici: la musica, le visite nei luoghi della Napoli antica, le attività collettive che intrecciano studio e condivisione. Un modo per ricordare che la cultura ellenica non è qualcosa di distante, ma vive nelle pietre della città, nei nomi delle strade, nel lessico quotidiano, in un modo di pensare che ha attraversato il Mediterraneo.

In un tempo segnato da conflitti e chiusure, riscoprire le radici greche di Napoli significa anche ribadire una vocazione europea e mediterranea, fondata sul dialogo tra popoli e sulla forza della cultura come strumento di incontro. La lingua greca, in questo contesto, diventa simbolo di una città che non rinnega il proprio passato, ma lo usa per interrogare il presente.

Napoli, ancora una volta, si conferma città di stratificazioni, di memorie che non si sovrappongono ma si parlano. E nel suono antico del greco, risuona una verità semplice e potente: conoscere le proprie radici è il primo passo per immaginare il futuro.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Ministero del Lavoro: trasparenza retributiva, primo sì del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE

0
A parità di lavoro deve corrispondere pari retribuzione. In...
Attualità

Dal Pennello al Prompt: l’Evoluzione del Gesto Creativo nel Tempo

0
Benvenuti al terzo appuntamento di "Riavvolgi il Futuro". Se...
L'angolo del prof

Se i gamberi portano sfortuna, immergiamoli in un bagno di vino vesuviano

0
Secondo qualche gastronomo, il gambero porta sfortuna, perché si...
Cronaca

Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere

0
  Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere...
Cronaca

Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone

0
Il 4 gennaio una tragedia ha colpito la famiglia...

Argomenti

Attualità

Ministero del Lavoro: trasparenza retributiva, primo sì del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE

0
A parità di lavoro deve corrispondere pari retribuzione. In...
Attualità

Dal Pennello al Prompt: l’Evoluzione del Gesto Creativo nel Tempo

0
Benvenuti al terzo appuntamento di "Riavvolgi il Futuro". Se...
L'angolo del prof

Se i gamberi portano sfortuna, immergiamoli in un bagno di vino vesuviano

0
Secondo qualche gastronomo, il gambero porta sfortuna, perché si...
Cronaca

Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere

0
  Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere...
Cronaca

Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone

0
Il 4 gennaio una tragedia ha colpito la famiglia...
Cronaca

Somma sotto choc: giovane imprenditore muore all’improvviso a 32 anni

0
  Somma Vesuviana si è svegliata questa mattina avvolta da...
ComunichiAmo

Parole in trasformazione: come è cambiato il nostro modo di comunicare negli ultimi 30 anni?

0
La domanda è inevitabile: come è cambiata la società...
Cronaca

Divani, targhe rubate e rifiuti: blitz sull’Alveo Quindici

0
  Marigliano - Un’importante operazione di controllo del territorio è...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Ministero del Lavoro: trasparenza retributiva, primo sì del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996