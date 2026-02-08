domenica, Febbraio 8, 2026
Maxi operazione nei rioni di Somma, Brusciano e Marigliano: trovate droga e armi

Redazione1
di Redazione1

SOMMA VESUVIANA, BRUSCIANO E MARIGLIANO: Controlli nei rioni popolari, Carabinieri sequestrano armi e droga

 

Perquisizioni a tappeto nel parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e nei rioni 219 di Brusciano e Marigliano. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e del nucleo cinofili di Sarno hanno controllato i palazzoni popolari, con particolare attenzione alle aree comuni e condominiali.

 

In un appartamento disabitato del parco Fiordaliso rinvenuti e sequestrati 2 fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e 15 cartucce calibro 12.

 

Con le armi anche 290 dosi di crack e 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi.

 

Nel complesso della 219 di Brusciano, in un’area condominiale, sequestrata una pistola cal. 7.65 oggetto di furto, 10 dosi di cocaina e 103 di hashish. A Marigliano, invece, in via Pontecitra, 11 dosi di hashish.

 

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.

 

 

