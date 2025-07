Napoli Petrolio: un mosaico tra poesia, illustrazione e musica nel cuore di Acerra

Venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 22:00, lo spazio esterno del Bar Il Ritorno, situato all’interno del suggestivo complesso Palarté di Acerra, ospiterà Napoli Petrolio, un progetto artistico che fonde poesia, illustrazione e musica in un unico racconto sensoriale

.

“Napoli Petrolio” nasce come un mosaico intessuto di angoli apparentemente distanti tra loro che, nel dialogo poetico-musicale, trovano armonia. L’iniziativa dichiara di voler incarnare la doppia natura di Napoli: lo splendore e la decadenza, il sacro e il profano, mescolando frammenti di vita metropolitana con suggestioni visive e sonore. Le “note mistiche”, unite all’arte dell’illustrazione, definiscono spessore e atmosfera di questo progetto.

Il Bar Il Ritorno, ricavato nella corte storica – un’antica dimora ottocentesca che fu del noto scienziato Gaetano Caporale – si riconferma polo culturale d’eccellenza per Acerra: uno spazio ibrido dove convivono cocktail d’autore, cucina di quartiere, caffè specialty e iniziative artistiche, già apprezzato dalla stampa enogastronomica. Le serate estive di luglio attingono proprio da questa vocazione e ospitano laboratori, letture e concerti all’aperto, contribuendo a rigenerare il centro storico.

L’ingresso a “Napoli Petrolio” proietta il pubblico in un’esperienza multisensoriale: i versi poetici, recitati o mostrati su pannelli e cartelloni illustrati, dialogano con musiche di sottofondo o esibizioni live, mentre disegni ad hoc arricchiscono l’ambientazione, trasformando la corte in un palco sospeso tra sogno e realtà. La dimensione “mistica” della musica – che si annuncia coinvolgente e avvolgente – completa il quadro, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Il concept stesso – un mosaico di elementi che non si incastrano in modo ovvio, ma creano armonia – risuona con l’anima contemporanea di Napoli e con la sua storia: ricca di contraddizioni, ma soprattutto di creatività e capacità di rinascere. In questo senso, “Napoli Petrolio” intende spingere lo spettatore a guardare oltre la superficie, per cogliere la bellezza che nasce dalla rottura degli schemi e dall’accostamento insolito di voci e linguaggi.

Partecipare significa immergersi in una dimensione poetica e visiva, ritrovando – nelle esplorazioni linguistiche e nei segni grafici – l’essenza di una città che si rinnova. Uno spazio all’aperto, immerso nella storia architettonica di Palarté, crea l’ambiente perfetto per accogliere una serata all’insegna dell’arte e del dialogo tra generazioni, tra sguardi diversi e sperimentazioni culturali.

In sintesi, “Napoli Petrolio” è molto più di un evento: è un’esperienza collettiva e partecipata, che invita a esplorare Napoli attraverso poesia, disegno e suono. Un invito a perdersi e ritrovarsi, in un sabato d’estate che promette suggestioni profonde e autentiche. Non resta che segnare l’appuntamento: venerdì 25 luglio, ore 22:00, Il Ritorno – Palarté, Acerra.