Pomigliano, supermercati nel mirino dei banditi: assalto a “Piccolo”

Tentato furto al supermercato Piccolo di Pomigliano, dopo meno di 24 ore dall’episodio all’Eurospin

Dopo neanche 24 ore dal tentato furto all’Eurospin, un altro episodio simile si è verificato a Pomigliano d’Arco. Questa volta nel mirino è finito il supermercato Piccolo, in particolare il punto vendita situato all’interno del Parco delle Acque.

Il tentativo di intrusione sarebbe avvenuto durante la notte. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili, probabilmente a bordo di un’Audi, avrebbero cercato di forzare l’ingresso, ma sono stati messi in fuga dal sistema d’allarme, entrato in funzione immediatamente.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, ma al momento non sono ancora stati identificati i ladri. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda già protagonista di altri raid nell’hinterland vesuviano, compreso quello di poche ore prima da Eurospin. Decisivi potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza, mentre cresce l’allarme per le settimane di agosto quando le città si svuoteranno e i ladri avranno campo libero nel “visita