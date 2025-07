Afragola, operazione weekend: tolte 5 patenti, 8 multati per il cellulare

Controlli serrati nel fine settimana ad Afragola da parte della Polizia Locale, guidata dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Gli agenti, in abiti civili e a bordo di auto e moto civetta, hanno presidiato il territorio con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Il bilancio delle attività è corposo: sono state sospese 5 patenti di guida e sanzionati 8 automobilisti sorpresi al volante con il cellulare in mano. Ben 8 ciclomotori sono stati sequestrati per guida senza casco, mentre un veicolo è stato confiscato. Particolarmente significativa anche l’azione contro i mezzi sprovvisti di copertura assicurativa: 7 quelli individuati e sottoposti a sequestro. Un ulteriore mezzo è stato sanzionato per mancata revisione.

Le operazioni hanno riguardato anche la sosta selvaggia: 11 i veicoli multati perché parcheggiati sui marciapiedi, ostacolando il passaggio pedonale. Sono inoltre stati notificati 3 inviti a presentare documentazione presso i comandi di polizia, e registrata una sanzione per lancio di oggetti da un veicolo in movimento.

L’attività di controllo ha coinvolto tutto il territorio cittadino e ha visto l’impiego di personale automontato e motomontato, in un’azione capillare volta alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della sicurezza urbana.

La Polizia Locale fa sapere che le operazioni non si fermeranno qui: nei prossimi giorni i controlli saranno ulteriormente intensificati, con particolare attenzione alle infrazioni più gravi e pericolose. L’obiettivo dichiarato è quello di innalzare il livello di legalità e responsabilità alla guida all’interno del territorio afragolese.