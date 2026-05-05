Pomigliano, incontro pubblico “Ponti di salute”: connettere ospedale e territorio per una sanità diffusa in Campania

Riceviamo e Pubblichiamo

L’iniziativa, promossa da associazioni e movimenti politici per la costruzione di una sanità campana più forte, moderna e vicina ai cittadini, sarà presenziata da relatori esperti del ramo e da Loredana Raia, presidente della Commissione Sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale della Campania.

Pomigliano d’Arco, 5 maggio 2026. La dolorosa scomparsa del piccolo Domenico ha scosso profondamente la coscienza collettiva, riaccendendo interrogativi urgenti sul funzionamento del sistema sanitario e sulla capacità di garantire risposte tempestive, efficaci e umane nei momenti più critici. Un evento che impone riflessione, responsabilità e, soprattutto, azione.

Da questa esigenza nasce una iniziativa pubblica promossa congiuntamente da associazioni e movimenti politici, che si terrà domani, mercoledì 6 maggio, a Pomigliano d’Arco, presso la sala delle Capriate, ex Distilleria, alle ore 18,30. L’incontro “Ponti di salute: connettere ospedale e territorio per una sanità diffusa in Campania”, aperto ai cittadini, si reggerà sull’intervento di operatori sanitari, professionisti esperti del ramo e Regione Campania. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto serio e costruttivo sulla sanità campana, partendo dalle criticità ma senza rinunciare a riconoscere e valorizzare ciò che funziona.

Il dibattito non si limiterà all’analisi delle carenze strutturali e organizzative, punterà a mettere in luce il lavoro serio, competente, puntuale di medici, infermieri, tecnici e operatori che rappresentano il vero motore di una sanità che quotidianamente garantisce assistenza e cura ai cittadini.

Negli ultimi anni, la sanità campana ha compiuto passi importanti: è uscita dalla fase di commissariamento, segnando un cambio di passo significativo sul piano della governance e della programmazione. Questo risultato, pur non esaurendo i problemi ancora presenti, dimostra che un percorso di risanamento e rilancio è possibile.

Tra i temi centrali dell’iniziativa vi saranno il rafforzamento degli investimenti, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi, elementi indispensabili per costruire un sistema sanitario più efficiente, accessibile e capace di rispondere alle sfide contemporanee. Più tecnologia significa diagnosi più rapide, cure più efficaci e una gestione più intelligente delle risorse.

L’incontro si propone quindi non come un momento di denuncia fine a se stessa, ma come un’occasione concreta per elaborare proposte, condividere esperienze e realizzare una visione comune per il futuro della sanità in Campania.