Napoli-Cagliari: febbre Scudetto in città e biglietti alle stelle

I tifosi vivono con trepidante attesa gli ultimi giorni prima del match decisivo Napoli-Cagliari, i prezzi dei biglietti schizzano alle stelle dopo il sold out in 2 ore.

Venerdì 23 maggio si giocherà alle ore 20:45 la partita Napoli-Cagliari, l’ultima partita del campionato dalla quale si deciderà il vincitore dello scudetto. A contendersi tale titolo sono il Napoli di Conte con 79 punti e l’Inter di Inzaghi con 78 punti.

La vendita dei biglietti per la partita del Napoli è iniziata alle ore 15 del 19 maggio e in 2 ore i biglietti sono andati sold out, ma non mancano persone che cercano di lucrare sull’amore dei tifosi per la propria squadra. Infatti, in circolazione si trovano biglietti con prezzi esorbitanti, si arriva fino a 500 euro.

Data la fine dei biglietti in pochissimo tempo, i tifosi hanno richiesto dei maxischermi per la città per vivere in un clima di festa e compagnia questo evento tanto atteso. Sono stati installati per la città 3 maxischermi in zone differenti: piazza Plebiscito, piazza Mercato e a Scampia.

La città vive con scaramanzia l’attesa per l’ultima partita decisiva seguendo le indicazioni dell’allenatore Conte, che ha consigliato ai tifosi di vivere l’attesa con serenità. Ma non tutti riescono a contenere l’emozione e vanno contro la linea intrapresa dalla maggior parte della città. Infatti, in via Nuova Poggioreale, sono spuntati i primi addobbi bianco-azzurri, con la speranza che essi possano essere un buon auspicio per la partita di venerdì.