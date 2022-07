Muore nel giorno del compleanno, l’addio di Piazzolla ad Anna Maria

Anna Maria Cortile era una giovane donna di Piazzolla di 31 anni che è morta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto qualche giorno fa a Saviano.

Era la notte del suo compleanno quanto la lancia Y della ragazza ha improvvisamente impattato contro un palo provocandole lesioni fatali. Anna Maria stava tornando a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno quando si è verificato l’incidente a causa del quale è morta a soli 31 anni, poco dopo l’arrivo all’ospedale di Nola in cui i medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarla, purtroppo inutilmente. Estetista da anni, Anna Maria Cortile stava per realizzare il proprio sogno di aprire una vineria, passione tramandatale dal padre titolare di un’azienda vinicola a Piazzolla, precisamente a settembre, periodo in cui ci sarebbe stata l’inaugurazione del locale progettato dalla giovane.

Sono ancora in corso le indagini per comprendere i dettagli della dinamica dell’incidente ancora non chiarificata dalle forze dell’ordine perchè purtroppo non ci sono telecamere nel tratto di strada in cui si è verificato l’incidente che ha portato alla morte della ragazza.

Intanto, Piazzolla di Nola si prepara per dare l’ultimo saluto alla ragazza colpita da un tragico destino proprio la notte del suo compleanno.