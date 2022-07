Ercolano, condominio diventa ring: botte tra due coppie di coniugi. Tutti feriti e arrestati

Ercolano: Botte tra vicini. Carabinieri arrestano 4 persone

Le motivazioni sono diverse, dallo stendino che dà fastidio all’auto parcheggiata nel posto altrui ma quando i Carabinieri sono intervenuti a via Pugliano si son trovati difronte una bagarre in stile wrestling. Due nuclei familiari, due coppie. I carabinieri della locale tenenza erano già a conoscenza dei dissidi tra i 4 e ieri pomeriggio l’ennesima lite. Mariti e mogli erano in strada e se le davano di santa ragione. Gli uomini hanno 40 e 68 anni mentre le mogli hanno 35 e 62 anni.

La gazzella non ha “spento” le fiamme e i 4 hanno continuato a picchiarsi nonostante la presenza delle forze dell’ordine che hanno faticato non poco per bloccarli. I 4 vengono arrestati e portati in caserma e anche lì hanno tentato di aggredirsi a vicenda.

Ad avere la peggio, almeno secondo le prognosi del 118, la coppia di anziani. La signora è stata giudicata guaribile in 7 giorni per delle contusioni all’occhio destro mentre l’uomo è stato trattenuto in osservazione per la frattura del naso.

I 4 arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e ospedalieri, in attesa del giudizio.