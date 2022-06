Michelangelo Ambrosio presenta a Ottaviano il libro dei ricordi

Domenica, 19 giugno, a partire dalle ore 10.30, nelle Scuderie di Palazzo Medici, in una manifestazione organizzata dal Comitato Civico di Ottaviano “Agostino Cifariello”, viene presentato il libro di Michelangelo Ambrosio “ Dove la terra brucia e il mare luce.”.

L’ ottavianese Michelangelo Ambrosio, “eccellenza” italiana -e non solo italiana- nel campo della Fisica Nucleare, ci racconta i giorni della sua fanciullezza trascorsi presso i nonni materni, nella comunità rurale di Madonna degli Angeli a Fondi. E’ un libro affascinante, perché l’autore sa che le cose “vivono” e svelano, a chi sa interrogarle, gli affetti, le idee e i simboli che sono “depositati” in esse, come diceva Remo Bodei. E il prof. Ambrosio sa parlare con le “cose”, da scienziato e da poeta. Modera la prof.ssa Maria Pia Selvaggio, Presidente della Casa Editrice “ Edizioni2000diciassette”, che ha pubblicato il libro.