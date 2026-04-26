La trasmissione del canto liturgico nelle Chiesa d’Occidente: Tractus Deus, Deus Meus

Benvenuti al quattordicesimo appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Oggi parleremo dell’esecuzione /ricreazione del tractus Deus, Deus Meus.

Il canto liturgico, inizialmente tramandato a memoria come un “cantus obscurior”, abbia iniziato a stabilizzarsi. Un momento di particolare rilievo è dedicato alla trasmissione del repertorio nella Chiesa d’Occidente fino al IX secolo, prendendo come esempio specifico l’esecuzione e la ricreazione del tractus Deus, Deus meus. Questo processo evidenzia la tensione tra la flessibilità dell’oralità e l’esigenza di fissare un repertorio che andava espandendosi.

Con la frase “Le grandi innovazioni del IX secolo”, analizziamo il ruolo di figure chiave come l’imperatore Carlo Magno e il “santo papa” (Gregorio Magno, nella costruzione mitica del canto gregoriano), intrecciando la storia religiosa e politica con quella musicale. L’unificazione del repertorio liturgico sotto l’impero carolingio viene presentata come una necessità politica e religiosa che portò alla nascita di quella che oggi conosciamo come tradizione gregoriana.

Inoltre si gettano le basi per comprendere la nascita della polifonia. Viene esaminato l’incontro tra le forme dell’antica polifonia popolare e la nascita dell’organum, segnando il passaggio verso una complessità musicale che richiede, di lì a poco, lo sviluppo di sistemi di notazione più precisi per gestire la sovrapposizione di più voci. Il racconto non si limita ai dati tecnici, ma inserisce i fenomeni musicali nel quadro generale degli avvenimenti politici e culturali dell’epoca.

💡 L’Angolo dell’Esperto: Dal suono Immateriale alla scrittura

Prima del IX secolo, la melodia liturgica viveva in uno stato di perenne mutazione controllata: i cantori non eseguivano una partitura fissa, ma riattivavano uno schema mentale radicato nella memoria collettiva. Il caso del tractus Deus, Deus meus è emblematico perché ci mostra come la struttura musicale fosse inizialmente un “centone”, ovvero una composizione fatta di frammenti melodici preesistenti riassemblati secondo regole tramandate oralmente.

Un aspetto tecnico spesso sottovalutato riguarda il ruolo politico della memoria. Quando Carlo Magno decide di imporre il rito romano in tutto il suo impero, non compie solo una scelta religiosa, ma una vera operazione di ingegneria culturale. L’esperto sottolinea che l’invenzione del “mito” di san Gregorio Magno — l’idea che il Papa avesse dettato i canti sotto ispirazione divina — servì a rendere indiscutibile e immutabile un repertorio che fino ad allora era stato fluido. La scrittura neumatica, che appare proprio in questo contesto, non nasce dunque per “creare” musica nuova, ma come uno strumento di controllo per garantire che in ogni angolo dell’impero si cantasse esattamente la stessa melodia, sancendo la fine dell’improvvisazione libera.

Infine possiamo notare come l’organum non sia nato come una rottura radicale, ma come un naturale raddoppio della voce principale. Quella che noi percepiamo come una rivoluzione tecnica era in origine un modo per amplificare la risonanza del testo sacro nello spazio acustico della cattedrale. In questo senso, la nascita della polifonia e della notazione non sono eventi separati, ma due facce della stessa medaglia: la necessità di organizzare il tempo e lo spazio sonoro in modo razionale e monumentale, rispecchiando l’ordine dell’universo carolingio.

Ed eccoci arrivati alla fine cari musicofili e musicofile, se siete giunti fin qui vi attendo nel prossimo appuntamento per approfondire questo nostro fantastico discorso.

P.S.: Vietato mancare ;^) . A presto!!!!! :^)