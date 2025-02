Medicina Futura potenzia la diagnostica con la nuova PET/TAC di ultima generazione

Riceviamo e pubblichiamo:

Medicina Futura ha acquisito una PET/TAC di ultima generazione, una tecnologia avanzata che rivoluziona la diagnosi medica.

Grazie alla sua superiore risoluzione spaziale, questo nuovo sistema garantisce una precisione diagnostica senza precedenti, permettendo di rilevare e monitorare patologie con maggiore accuratezza.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale consente di ridurre notevolmente i tempi d’esame e le dosi di radiazioni, migliorando significativamente la sicurezza e il comfort per i pazienti, in particolare per donne, giovani e soggetti più fragili, che traggono vantaggio da esami meno invasivi.

“Con questa innovazione, Medicina Futura migliora ulteriormente la qualità delle diagnosi, rispondendo, altresì, alle esigenze di un’assistenza sanitaria più rapida e maggiormente personalizzata. La nostra missione è continuare a garantire ai pazienti tecnologie all’avanguardia per un servizio sempre più efficace”, ha dichiarato Arturo Improta, fondatore di Medicina Futura.

L’azienda è pronta a scrivere il futuro della diagnostica, mettendo al centro l’innovazione e la ricerca. Con l’introduzione di tecnologie avanzate e metodologie all’avanguardia, si prepara a offrire soluzioni diagnostiche sempre più precise ed efficaci. Inoltre, la struttura diventa un punto strategico dell’area nord di Napoli, un vero e proprio faro per la salute e il benessere della comunità, contribuendo al progresso del settore sanitario e rafforzando la posizione della zona come polo di eccellenza.