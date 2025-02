Presentato a Pomigliano il volume “Le novelle popolari” di Vittorio Imbriani

POMIGLIANO D’ARCO, 18 Febbraio 2025 – La Biblioteca Comunale Imbriani-Poerio di Pomigliano d’Arco ha ospitato la presentazione del secondo volume de I quaderni di Vittorio Imbriani, intitolato Le Novelle Popolari, arricchito dalle illustrazioni dell’artista Christophe Mourey. L’evento, organizzato dalla Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d’Arco con il patrocinio morale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II, ha rappresentato un’occasione per riscoprire e approfondire la letteratura popolare italiana. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, il docente di filologia della letteratura italiana presso l’Università Federico II di Napoli, Vittorio Celotto, e il presidente della Fondazione Officina delle Culture, Francesco Cristiani. Il dibattito è stato coordinato da Margherita Romano, vicepresidente della Fondazione, mentre le letture sono state affidate alla voce del professore Massimo Maraviglia. L’evento è stato anche l’occasione anche per inaugurare l’angolo lettura “Gigia Rosnati”, uno spazio dedicato alla promozione della lettura e all’incontro tra cittadini e libri, per rafforzare il legame tra la comunità e la cultura letteraria. “La nostra città ha il dovere di custodire e diffondere il patrimonio letterario che ci appartiene – ha dichiarato il sindaco Raffaele Russo -. Con iniziative come questa vogliamo rendere la cultura accessibile a tutti, trasformandola in un punto di aggregazione e crescita collettiva. Con il grande impulso che stiamo dando alla cultura quest’amministrazione contribuisce a diffondere trasparenza e legalità in questa città”. Secondo il presidente della Fondazione Officina delle Culture, Francesco Cristiani Vittorio Imbriani “è stato un pilastro della letteratura italiana e della narrativa popolare. Riportare le sue opere al centro del dibattito culturale significa restituire al pubblico storie che hanno plasmato l’identità collettiva e continuano a ispirare nuove generazioni”.