Massa di Somma: marito e moglie arrestati con 5 quintali di sigarette di contrabbando

MASSA DI SOMMA. Sei quintali di sigarette di contrabbando. Carabinieri arrestano marito e moglie

Oltre 600 chili di sigarette di contrabbando, un carico impressionante costato le manette a Ciro Mandarino e Carmela Scudo, marito e moglie di Massa di Somma. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i carabinieri della tenenza di Cercola hanno trovato le prime 21 stecche e 2mila euro in contante ritenuto provento illecito.

A pochi metri dall’abitazione, in due casolari abbandonati i militari hanno rinvenuto 70 pacchi di tabacchi lavorati esteri per un totale di 600 chili. Il marchio identico a quello recuperato nell’appartamento dei due coniugi.

Mandarino e Scudo, di 54 e 52 anni, sono finiti in manette. Arrestati per contrabbando di TLE, sono stati portati in carcere.