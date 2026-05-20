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Acerra, spari nella notte contro abitazione: colpita finestra

Redazione1
di Redazione1
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Una raffica di colpi nel silenzio della notte e poi il panico tra le famiglie residenti. È accaduto ad Acerra, dove ignoti hanno aperto il fuoco contro le finestre di un appartamento in via Gaetano Dublino . Uno dei proiettili ha attraversato la finestra finendo direttamente all’interno dell’abitazione. Solo per puro caso non ci sono stati feriti.

Il raid si è verificato nella tarda serata di ieri e ha immediatamente mobilitato i carabinieri. I militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito tutti gli accertamenti tecnici nell’appartamento colpito, repertando elementi utili alle indagini. Parallelamente, i carabinieri della stazione di Acerra e del nucleo operativo stanno cercando di individuare gli autori della sparatoria.

I residenti della zona parlano di momenti di forte tensione. Alcuni avrebbero sentito almeno tre o quattro colpi esplosi in rapida sequenza prima della fuga dei responsabili. La strada è stata raggiunta in pochi minuti dalle pattuglie dell’Arma, che hanno isolato l’area per consentire i rilievi balistici.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Si lavora per capire se si sia trattato di un’intimidazione mirata oppure di un’azione dimostrativa legata alle dinamiche criminali del territorio. Le telecamere presenti lungo le strade vicine potrebbero fornire dettagli decisivi sugli spostamenti dei responsabili prima e dopo gli spari.

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