Sequestrati uccellini e tartarughe in casa a Somma Vesuviana

A Somma Vesuviana sono stati sequestrati dalle autorità competenti sette uccellini e due tartarughe terrestri, il proprietario è stato denunciato

La tutela degli animali è un argomento delicato e sempre più trattato negli ultimi anni e oggi ha colpito anche il territorio di Somma Vesuviana.

In particolare, le Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU di Napoli hanno ricevuto una segnalazione che in un’abitazione privata a Somma Vesuviana erano custodite diverse gabbie con alcuni uccelli cardellini.

Successivamente è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri Forestale del Nucleo Parco di Ottaviano ed è stato disposto il controllo congiunto dell’area.

Durante la perquisizione le squadre di agenti, coordinate dal Cav. Giuseppe Salzano, hanno rinvenuto quattro uccellini Cardellini, una Ghiandaia, una Allodola, un Tordo Bottaccio e anche due tartarughe terrestri, confermando le segnalazioni ricevute.

Il responsabile è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica e gli animali sono risultati di illecita provenienza e sono stati sequestrati e trasferiti al Centro Recupero Animali Selvatico dell’ASL NA1. Lì sono stati effettuati i controlli sanitari del caso prima di rimettere gli animali in libertà. Le tartarughe invece sono state affidate in custodia giudiziaria al responsabile.

L’Avv. Fabio Procaccini, Delegato LIPU di Napoli, ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto dell’assiduo e costante impegno dei Carabinieri Forestale nella protezione attiva del nostro patrimonio faunistico e naturalistico purtroppo è ancora molto diffusa l’insana abitudine di braccare animali dalla libertà e costringerli alla vita di cattività ma non arretreremo, anzi. Il plauso va ai Carabinieri Forestale che da sempre supportano e partecipano incisivamente a questa missione”.