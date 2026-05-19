Scaricano rifiuti a piedi e con carretti: le telecamere incastrano gli incivili

Nuova operazione di controllo ambientale da parte del comando di polizia locale di Marigliano nell’area di Pontecitra, ancora una volta finita al centro dell’emergenza legata all’abbandono illecito dei rifiuti. Le telecamere di videosorveglianza installate nella zona hanno infatti ripreso diversi cittadini mentre insudiciavano la sede stradale scaricando materiali di vario genere, in alcuni casi arrivando sul posto persino a piedi o utilizzando carretti improvvisati per trasportare i rifiuti.

Una scena che ha suscitato forte indignazione da parte degli agenti impegnati nelle attività di monitoraggio del territorio. Le immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza mostrano persone che, nel tentativo di sfuggire ai controlli sempre più serrati della polizia locale, avrebbero scelto modalità alternative per raggiungere le aree utilizzate come discariche abusive.

“Siamo di fronte ad immagini raccapriccianti”, ha dichiarato il comandante della polizia locale Emiliano Nacar, sottolineando come il fenomeno continui nonostante l’intensificazione delle verifiche e delle sanzioni negli ultimi mesi. “Pur di sfuggire ai controlli pressanti della polizia locale e sapendo di poter essere intercettati dalle telecamere, alcuni cittadini si attrezzano comunque con mezzi propri per abbandonare i rifiuti”.

Secondo quanto reso noto dal comando, sono già in corso ulteriori attività investigative per identificare i responsabili immortalati nei filmati. In almeno due casi gli agenti starebbero procedendo all’individuazione dei soggetti coinvolti, che rischiano pesanti sanzioni amministrative e possibili conseguenze penali in relazione alla natura dei materiali scaricati.

La polizia locale ribadisce che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. “Questi fenomeni sono intollerabili”, conclude il comandante Nacar, evidenziando la necessità di tutelare il decoro urbano e l’ambiente attraverso una presenza costante sul territorio.