Marigliano, stretta sui rifiuti: multa da 2mila euro alla ditta

Nacar, in sinergia con l’Ufficio Ecologia del Comune, ha intensificato le verifiche nei confronti della ditta incaricata del servizio di igiene urbana e spazzamento.

Dopo una prima denuncia per gestione illecita dei rifiuti, arrivano ora nuove sanzioni per la mancata raccolta in alcune aree del territorio comunale. In particolare, l’ammenda appena comminata ammonta a 2.000 euro, cifra che si somma alle precedenti contestazioni mosse nei confronti della stessa azienda.

L’attenzione dell’amministrazione comunale resta altissima: è in corso la bonifica dell’area di Pontecitra, una delle zone più critiche per abbandoni e incuria. Terminati gli interventi di pulizia, partiranno i controlli capillari sugli sversamenti illeciti con il supporto del sistema di videosorveglianza.

Nel frattempo, la Polizia Locale ha già elevato un ulteriore verbale da 250 euro nei confronti di un cittadino sorpreso a scaricare abusivamente rifiuti. È il primo di una lunga serie di sanzioni previste contro chi non rispetta le regole.

Il Comune intende così lanciare un messaggio chiaro: la tolleranza zero verso chi sporca e danneggia l’ambiente. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane con un piano coordinato tra forze dell’ordine e uffici competenti.

L’obiettivo dichiarato è restituire decoro e vivibilità a tutte le zone del territorio comunale, partendo proprio da quelle più colpite dal degrado.