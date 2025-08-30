Marigliano, scoperto il cimitero delle auto rubate

Cimitero di auto rubate scoperto dalla polizia locale di Marigliano ieri in via vecchia del Bosco

Su segnalazione dei militari dell’ Esercito la pattuglia della polizia locale di Terra dei Fuochi si imbatteva in un vero e proprio cimitero di auto sventrate in un numero di sette che erano tutte divise su un fondo agricolo e con le parti distrutte

Immediatamente gli agenti diretti dal Maggiore Emiliano Nacar sottoponevano l’ area sotto sequestro penale unitamente alle carcasse dei veicoli

Sono in corso gli accertamenti sulla proprietà del fondo e sulla provenienza furtiva dei veicoli

Il Comandante Nacar dichiara: grazie alla presenza del personale a tempo determinato di Terra dei Fuochi stiamo mettendo a segno diverse attività di controllo del territorio

Dal 16 Ottobre ci saranno altre sei assunzioni a tempo determinato come ribadito sia dal Sindaco Bocchino che dall’ Assessore Allocca e rafforzeremo il nucleo di polizia edilizia andando a sequestrare i cantieri in difformità del Piano Casa