Marigliano, controlli serrati della polizia locale contro l’illegalità diffusa

Si intensificano le verifiche contro l’illegalità diffusa e a tutela della sicurezza urbana programmati e coordinati dal comandante della polizia municipale di Marigliano, dott Emiliano Nacar.

A seguito di un sopralluogo ispettivo eseguito nella giornata di ieri 25 novembre dal nucleo operativo della polizia commerciale sono state accertate molteplici irregolarità amministrative a carico di un esercizio commerciale dedito alla somministrazione di cibo e bevande. Subito è scattata la contestazione di un primo verbale di 5.000 euro e sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori, finalizzati alla verifica di altre possibili fattispecie di illecito.

“Le attività di controllo proseguiranno con il consueto rigore- dichiara il comandante Nacar- a tutela della legalità e dell’interesse della collettività “