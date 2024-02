Marigliano, Casale Manzi: indetta conferenza dei servizi

Il sindaco Peppe Jossa: “A passo spedito verso la valorizzazione del sito”

MARIGLIANO – Casale Manzi: indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri da parte degli enti di competenza per l’approvazione del progetto definitivo interessato da un finanziamento con fondi PNRR.

Previsto il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento conservativo del Casale Manzi, immobile di proprietà comunale che sorge nel quartiere Pontecitra. Una volta ultimato l’intervento, l’antica struttura sarà destinata a diventare un luogo di servizi per la cultura ed il sociale. Il progetto è stato redatto dall’ufficio PNRR con il supporto specialistico dell’Agenzia di Sviluppo dell’area Nolana che ha incaricato uno specifico gruppo di lavoro.

“La conferenza dei servizi – spiega il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione di un’opera strategica che testimonia l’identità agricola della nostra città e che diventerà un punto di riferimento importante per lo sviluppo di iniziative culturali e sociali. Un risultato considerevole per la nostra città che potrà riappropriarsi di un luogo storico. Tutto questo è stato possibile grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale che con l’istituzione del laboratorio PNRR ha scommesso sulla irripetibile opportunità di intercettare tutte le risorse possibili per migliorare l’assetto del territorio”.