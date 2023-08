Marigliano, attivato il Servizio antincendio della Polizia locale

Marigliano. Al via il Servizio della Polizia locale per contrastare incendi e depositi di rifiuti. L’attività di controllo sarà attiva su tutto il territorio cittadino.

Parte da venerdì il Servizio antincendio della Polizia locale di Marigliano unitamente alla Associazione “La Salamandra”, con pattugliamento congiunto fino a tarda serata per scongiurare incendi e depositi di rifiuti nel vasto territorio di Marigliano. Le statistiche riportate dal Comando di Polizia locale mostrano che, da quando è stato attivato questo servizio, nel 2019, il numero di incendi è sceso al di sotto del 78%, mentre quelli tossici di circa il 60%. Invece, i depositi di rifiuti sono attualmente pari a zero.

Secondo quanto dichiarato dal comandante Nacar Emiliano, questi dati sono stati premiati dalla cabina di regia di “Terra dei Fuochi”, istituita presso la Prefettura di Napoli e hanno permesso al territorio di Marigliano di vantare un modello unico che ha consentito di azzerare gli incendi e di eliminare le tonnellate di rifiuti che giacevano da un ventennio nelle periferie agricole della città.

Siamo consapevoli che deve essere fatto ancora molto, ma per poter agire necessitiamo di ulteriori unità operative. Garantiremo il controllo della movida il sabato e useremo anche il servizio motomontato che è svolto dai motocicli acquistati dal finanziamento del Ministero dell’ Interno.

Il servizio sulla strada è garantito quasi esclusivamente dagli agenti a carattere stagionale a cui va il mio plauso ma che però sono spesso oggetto di diffamazione aggravata a mezzo social. Ormai i vigili urbani non esistono più dal 1986. Ma esiste la Polizia locale, che è in grado di prevenire e reprimere ogni tipo di fenomeno in città moderne come Marigliano. In ogni caso, abbiamo identificato quasi tutti i soggetti autori della diffamazione anche con falso profilo e li denunceremo alla autorità giudiziaria .

