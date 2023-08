Mariglianella, incidente sul lavoro in un vivaio: operaio finisce in ospedale dopo una caduta

Mariglianella. Incidente sul lavoro. Uomo cade da una scala in un vivaio. In corso le indagini dei carabinieri.

L’incidente è avvenuto questa mattina a Mariglianella, in un vivaio lungo la provinciale 275. Un uomo di 49 anni è caduto da una scala, da un’altezza di circa quattro metri. L’operaio era dipendente di una ditta esterna ed era impegnato nella copertura di una delle serre.

Dopo la caduta dalla scala, l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni prima nell’ospedale di Nola, poi al San Giovanni Bosco di Napoli. Ed è qui che è attualmente ricoverato in ospedale in codice rosso e in attesa di intervento per una frattura vertebrale per la quale rischia danni permanenti. Intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e di quelli della stazione di Brusciano al fine di chiarire la dinamica dell’incidente.

Fonte immagine: rete internet.