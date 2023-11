Maltempo a Napoli, danni al Balloon Museum

Il Balloon Museum è il primo museo d’arte gonfiabile che sta raccogliendo ampi successi a livello globale coinvolgendo ogni generazione, dando vita a un percorso esperienziale inedito. Purtroppo a causa del maltempo è stata danneggiata una delle tre strutture della mostra e, pertanto, resterà chiusa al pubblico.

Il maltempo che si è abbattuto nella notte sull’Italia ha recato danni anche nella città di Napoli. In particolare, è stata fortemente deteriorata una delle tre strutture del Balloon Museum, nella Mostra d’Oltremare.

“In seguito alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la città di Napoli, ci dispiace informare che la struttura resterà chiusa al pubblico fino a quando il danno non verrà riparato. Nessun incidente è accorso alle persone” – dichiarano gli organizzatori.

Inoltre, l’organizzazione chiede ai visitatori già in possesso dei biglietti di non presentarsi all’ingresso, in attesa di future comunicazioni su come convertire i ticket o chiederne il rimborso.

fonte foto: pagina Facebook