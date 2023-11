Tumori del cavo orale: a Somma Vesuviana una giornata di prevenzione

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Arriva nel Vesuviano la campagna di prevenzione dei tumori del cavo orale.

A promuoverlo è il Rotaract club di Ottaviano, in collaborazione con il Rotary club di Ottaviano attraverso lo screening che si terrà il giorno 11 novembre, su prenotazione, a Somma Vesuviana, in via Tavani 114 presso l’ambulatorio odontoiatrico Di Mauro.

Mai come in questo caso, la prevenzione di questo tipo di tumori è davvero importante.

È il sesto tipo di cancro più frequente, si stima che 2/3 dei carcinomi del cavo orale vengano diagnosticati già in stadio avanzato e che la mortalità possa arrivare fino al 70%.

La diagnosi precoce di lesioni precancerose, dunque, è fondamentale per ridurre al minimo i rischi connessi alla malattia.

Gli specialisti coinvolti saranno impegnati, dunque, in una visita specialistica non invasiva, della durata di pochi minuti con kit monouso.

Per l’adesione e la prenotazione basta registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9MTJO-3YJdT8R-ZE9a3qpEMJq1oIyEfxGZoy0zuaJrN4v1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0